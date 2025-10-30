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Спецпоказ «Пойман с поличным» (2025)

проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ нового криминального триллера от интеллектуала-провокатора Даррена Аронофски. Режиссер прославился авторскими картинами «Реквием по мечте», «Черный лебедь» и «Мама!», а в этот раз обратился к «чистому» жанру. Да еще и объединил в одном проекте целую плеяду звезд: от Зои Кравиц, Остина Батлера и Мэтта Смита до Никиты Кукушкина и Юрия Колокольникова. Представит и обсудит фильм со зрителями кинокритик и основательница киноклуба «Место» Мария Наумова. Она расскажет, почему в новой ленте режиссер обращается к эстетике и атмосфере 1990-х, как «Пойман с поличным» перекликается с предыдущими работами Аронофски и удалось ли признанному автору проявить себя в жанровом кино.

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