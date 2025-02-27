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Спецпоказ фильма «Шоугёрл»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лента вышла в 2024 году. За участие в ней Памела Андерсон получила номинации на премии «Золотой глобус», «Независимый дух» и Гильдии киноактеров. Главная героиня истории — успешная танцовщица Шелли из Лас-Вегаса, чье шоу закрывается после 30 лет работы. Женщина пытается понять, чем заняться дальше, и хочет наладить отношения с дочерью. Показ состоится на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинокритик Адиля Хайбуллина.

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