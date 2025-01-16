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Спецпоказ эротического триллера Babygirl («Плохая девочка»)

проспект Ямашева, 46

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Главные роли сыграли Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уальд и Жан Рено. Фильм представили в августе 2024-го на Венецианском кинофестивале — здесь Николь Кидман вручили Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Действие происходит в Нью-Йорке — успешная бизнес-леди Роми Мейтис живет в счастливом браке с двумя детьми. Она заводит роман с молодым стажером Сэмюэлем, отношения с которым могут разрушить ее карьеру и семейную жизнь. Ленту представит практикующий психолог Карина Бадикова.

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