Главные роли сыграли Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уальд и Жан Рено. Фильм представили в августе 2024-го на Венецианском кинофестивале — здесь Николь Кидман вручили Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Действие происходит в Нью-Йорке — успешная бизнес-леди Роми Мейтис живет в счастливом браке с двумя детьми. Она заводит роман с молодым стажером Сэмюэлем, отношения с которым могут разрушить ее карьеру и семейную жизнь. Ленту представит практикующий психолог Карина Бадикова.