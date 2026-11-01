Спецпоказ: «Анимация как современное искусство»
улица Пушкина, 20
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Современная анимация давно вышла за рамки «детских мультфильмов» и стала полноценным видом актуального визуального искусства. Она объединяет живопись, графику, скульптуру, кино, звук и цифровые технологии. На спецпоказе «Анимация как современное искусство» ты посмотришь девять короткометражек вместе с Гульнарой Низамиевой — режиссёром и продюсером анимационных фильмов, иллюстратором и основательницей клуба анимации KUZ. В этих работах визуальные эксперименты превращают анимацию в полноценный видеоарт, достойный музейных экспозиций.
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