Современная анимация давно вышла за рамки «детских мультфильмов» и стала полноценным видом актуального визуального искусства. Она объединяет живопись, графику, скульптуру, кино, звук и цифровые технологии. На спецпоказе «Анимация как современное искусство» ты посмотришь девять короткометражек вместе с Гульнарой Низамиевой — режиссёром и продюсером анимационных фильмов, иллюстратором и основательницей клуба анимации KUZ. В этих работах визуальные эксперименты превращают анимацию в полноценный видеоарт, достойный музейных экспозиций.