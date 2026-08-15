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Шатёр Угара

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Место фантасмагорий и диковинок. Причудливые персонажи, неожиданные номера и жанровые кульбиты. Этот музыкальный аттракцион не терпит скуки и однообразия — здесь французский синт-вейв и арт-поп, психоделичные мутации электроники с этникой, обскурное диско и транс. Причудливые мелодии вытесняют из головы будничные вопросы, оставляя лишь желание плясать, размахивая руками над головой. Вход 500 руб. Или 300 руб. подписчикам ТГ канала: https://t.me/solkzn Быстрый вход через двор — 1000 руб.

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