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Самое Смешное

Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

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Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие комики, резиденты различных стендап-клубов и объединений Казани и других городов России выступают на этом шоу. Шутки рассмешившие десятки тысяч зрителей, с которыми комики давали стендап-концерты, снимались на ТВ и интернет-проектах, выигрывали стендап-фестивали и выступали на разогревах у известных комиков. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала шоу, чтобы успеть сделать заказ. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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