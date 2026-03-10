Лучшие комики, резиденты различных стендап-клубов и объединений Казани и других городов России выступают на этом шоу. Шутки рассмешившие десятки тысяч зрителей, с которыми комики давали стендап-концерты, снимались на ТВ и интернет-проектах, выигрывали стендап-фестивали и выступали на разогревах у известных комиков. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала шоу, чтобы успеть сделать заказ. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».