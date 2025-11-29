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Рыбка Поньо на утёсе

Творческая студия «Тепло», улица Сибгата Хакима, 5А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Бесплатный кинопоказ. История повествует о дружбе двух пятилетних детей, мальчика Сосукэ и рыбки Поньо, дочери колдуна и морской богини. Однажды любопытная Поньо уплывает из дома понаблюдать за людьми и, случайно попав в стеклянную банку, оказывается выброшена на берег, где её подбирает Сосукэ. Поньо влюбляется в Сосукэ и теперь хочет только одного — стать человеком. Вход свободный, но нужно записаться у администратора.

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