Бесплатный кинопоказ. История повествует о дружбе двух пятилетних детей, мальчика Сосукэ и рыбки Поньо, дочери колдуна и морской богини. Однажды любопытная Поньо уплывает из дома понаблюдать за людьми и, случайно попав в стеклянную банку, оказывается выброшена на берег, где её подбирает Сосукэ. Поньо влюбляется в Сосукэ и теперь хочет только одного — стать человеком. Вход свободный, но нужно записаться у администратора.