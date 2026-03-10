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Приличный стендап

Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

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500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер юмора без компромиссов. Это стендап-шоу, где комики сознательно отказываются от: нецензурной лексики пошлых шуток и двусмысленностей тем, заставляющих краснеть Вместо этого — чистый, концентрированный юмор, построенный на остроумных наблюдениях, неожиданных поворотах мысли, тонкой иронии и самоиронии. Это шоу для тех, кто устал от «грязного» юмора и хочет отдохнуть душой в компании друзей, коллег или семьи без неловких моментов, ищет альтернативу привычному стендап?формату, верит, что хороший юмор может быть одновременно смешным и приличным, или просто хочет сходить на стендап в Казани. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала стендап шоу чтобы успеть сделать заказ. Также купить билеты на стендап можно на месте при наличии свободных мест в зале. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише. Каждый чт с 21:00 до 22:30

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