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Прайм Эра х Диджей FeniXXX

BAZZAR
ул. Профсоюзная, 26

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, хедлайнером которой станет диджей FeniXXX — диджейское альтер эго Ильи Куруча. Илья Куруч — стендап-комик, актёр и популярный блогер, известный своими постироничными скетчами. На казанской вечеринке артист встанет за пульт в своём музыкальном амплуа.

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