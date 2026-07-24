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Вечеринка, хедлайнером которой станет диджей FeniXXX — диджейское альтер эго Ильи Куруча. Илья Куруч — стендап-комик, актёр и популярный блогер, известный своими постироничными скетчами. На казанской вечеринке артист встанет за пульт в своём музыкальном амплуа.
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