Вечеринка, хедлайнером которой станет диджей FeniXXX — диджейское альтер эго Ильи Куруча. Илья Куруч — стендап-комик, актёр и популярный блогер, известный своими постироничными скетчами. На казанской вечеринке артист встанет за пульт в своём музыкальном амплуа.