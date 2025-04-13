Показ «Поколение романтиков» (2024) + обсуждение
улица Академика Королёва, 47
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильм Цзя Чжанкэ – монтажно-коллажное кино, составленное из материала, снятого в разные годы для предыдущих фильмов («Неизведанные радости», «Натюрморт», «Пепел – самый чистый белый»), документальных кадров, немых титров, музыки, а также специально доснятых фрагментов. Метод был во многом продиктован ковидными ограничениями, подтолкнувшими режиссера пересмотреть свой архив. Показ на языке оригинала с субтитрами. Ведущий киноклуба — Роман Дмитриев. Запись по телефону.: +7 986 924 30 94
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