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Показ фильма «Мальчишки из "Никеля"» (2024)

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На встрече киноклуба «Фокус» будут смотреть и обсуждать фильм режиссера РаМелла Росса. Это история о дружбе двух молодых афроамериканцев, которые вместе преодолевают тяжелые испытания исправительной школы во Флориде. Просмотр на языке оригинала с субтитрами. Ведущий киноклуба — Роман Дмитриев. Регистрация по телефону: +7 986 924-30-94

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