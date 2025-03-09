На встрече киноклуба «Фокус» будут смотреть и обсуждать фильм режиссера РаМелла Росса. Это история о дружбе двух молодых афроамериканцев, которые вместе преодолевают тяжелые испытания исправительной школы во Флориде. Просмотр на языке оригинала с субтитрами. Ведущий киноклуба — Роман Дмитриев. Регистрация по телефону: +7 986 924-30-94