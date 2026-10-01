Возраст 18+
Про событие
Взгляд историка-исследовательницы Гузелии Гиматдиновой на историю казанских группировок. Без романтизации и честно о неприятном эпизоде в истории Казани, о котором многие предпочитают молчать, будучи участниками или пострадавшими от тех событий. На пешеходной экскурсии пройдёшь по территории двух некогда влиятельных группировок Казани, враждовавших между собой. Что узнаешь: — как и почему в 1970-ые в Казани появились группировки — по каким понятиям жили «пацаны» и как была устроена иерархия внутри группы — что значило быть мальчиком-подростком в 80-ые — и почему улица часто заменяла всё — как «делёж асфальта» превратился в борьбу за деньги и влияние — как формирование рынка изменило понятия пацанов — каково это быть женщиной в Казани в 90-ые: «бабские конторы», девушки и подруги «пацанов», жертвы насилия — дружинники помогали милиции или та же группировка, но с другой стороны — как отсутствие инфраструктуры и социальные условия влияли на рост преступности в городе — что привело к закату «казанского феномена»: новые законы и громкие судебные дела. Что увидишь: — озеро, ставшее ареной для боя ещё в 19 веке — заводы, откуда участники группировок выносили продукцию — тюрьма в центре Казани, которая существует с 19 века — место пробега 1978 года, где были убиты и ранены казанцы Более точную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/gimguz
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