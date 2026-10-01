Творческий мастер-класс, где ты создашь свой уникальный обвес. Будешь раскрашивать бусины, сочетать цвета, экспериментировать с деталями и собирать аксессуар, который будет отражать именно твоё настроение и стиль И чтобы творчество было ещё приятнее — тебя будут ждать вкусные сэндвичи. В стоимость входит сам мастер-класс и любой сэндвич на выбор