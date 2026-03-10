Ночь, стендап и много вкусного. На шоу «Ночной стендап» выступают только опытные стендап комики, резиденты различных стендап клубов, объединений Казани и других городов России. Ты услышишь новый материал, который комики готовят к сольным концертам, ТВ и интернет-проектам. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала стендап шоу чтобы успеть сделать заказ. Также купить билеты на стендап можно на месте при наличии свободных мест в зале. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише.