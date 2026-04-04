Возраст 18+
Кино
Про событие
Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать. 400 рублей с машины, оплата на месте
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи