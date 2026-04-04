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Невидимый гость

Автокинотеатр Love Cinema, Ямская улица, 4/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать. 400 рублей с машины, оплата на месте

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