Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать. 400 рублей с машины, оплата на месте