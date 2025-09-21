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Осенний кинофестиваль

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

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500₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали

Про событие

Осень создана для уютных вечеров в хорошей компании. Наполни осенние вечера по-настоящему тёплой атмосферой. В предпоследнюю неделю сентября приходи на просмотры фильмов, подобранных экспертами: 21.09 — Адиля Хайбуллина (кинокритик) — «Ундина» (2020) 22.09 — Евгения Сардаева (художница) — «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007) 23.09 — Марина Рождественская (тревел-блогер) — «Белая масаи» (2005) 24.09 — Булат PLOMBIR (основатель бренда PLOMBIR) — «Всё везде и сразу» (2022) 25.09 - Мария Наумова (основатель киноклуба «Место») — «Мне не больно» (2006)

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