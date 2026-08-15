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Летний фест (Summer Fest)

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большой фестиваль пива и тот самый вечер, когда любимая атмосфера бара выходит за привычные рамки. Что тебя ждёт: — много классного пива — еда, которую хочется заказывать снова — диджеи, хедлайнеры вечера — танцы до утра — сотни людей, которые пришли за хорошим настроением Представь: летний вечер, музыка, холодное пиво в руке, друзья рядом и ощущение, что это именно тот момент, который не хочется заканчивать

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