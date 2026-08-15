Большой фестиваль пива и тот самый вечер, когда любимая атмосфера бара выходит за привычные рамки. Что тебя ждёт: — много классного пива — еда, которую хочется заказывать снова — диджеи, хедлайнеры вечера — танцы до утра — сотни людей, которые пришли за хорошим настроением Представь: летний вечер, музыка, холодное пиво в руке, друзья рядом и ощущение, что это именно тот момент, который не хочется заканчивать