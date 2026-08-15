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В эту субботу выступает петербурженка Лена Попова — именно её принято считать первой женщиной-диджеем России. Она была резидентом и промоутером одного из первых техно-клубов страны — Tunnel. Убеждённая приверженка аналогового звука, Лена играет исключительно на виниле с 1994 года: тогда она привезла из Берлина свои первые 20 пластинок. С тех пор её коллекция выросла буквально в сто раз. Её основная музыкальная территория — техно. С 00-х и по настоящее время Лена ведёт еженедельное радиошоу «Технический перерыв» на Radio Record, регулярно делает одноимённые вечеринки и резидентствует в m_division — промо-группировке, ответственной за фестиваль Gamma. Перед Леной за пультом ещё один гость — Молодой Человек — самобытный музыкант и диггер, культурный деятель из Башкирии. Резидент той самой московской «Рабицы» (клуба, лейбла, легенды) и создатель промо Duna на родине. Вход 500 руб. 300 руб. вход подписчикам ТГ канала: https://t.me/solkzn Быстрый вход через двор — 1000 руб.
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