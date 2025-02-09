Традиционный большой кинопоказ в баре! Весь вечер будут показывать документальные фильмы, созданные питерскими документалистами. Цель мероприятия: познакомить людей с современной документалистикой, и развеять представление, что это скучно и неинтересно, а также узнать о создании док фильмов. В программе будет 3 короткометражки: «Женёк» — Валерия Ступка. Молодой художник, вынужден пройти через ряд поисков и сомнений, чтобы найти собственный уникальный голос в мире уличного искусства. «Шум» — Даня Мороз - фильм о заполняющем шуме вокруг поиска тишины. «Отец Геннадий» — Лиза Титаренко. Фильм о непривычном для современного молодого человека образе священника и его жизни. Вход свободный, начало в 18:00