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Короткометражки в One More

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Традиционный большой кинопоказ в баре! Весь вечер будут показывать документальные фильмы, созданные питерскими документалистами. Цель мероприятия: познакомить людей с современной документалистикой, и развеять представление, что это скучно и неинтересно, а также узнать о создании док фильмов. В программе будет 3 короткометражки: «Женёк» — Валерия Ступка. Молодой художник, вынужден пройти через ряд поисков и сомнений, чтобы найти собственный уникальный голос в мире уличного искусства. «Шум» — Даня Мороз - фильм о заполняющем шуме вокруг поиска тишины. «Отец Геннадий» — Лиза Титаренко. Фильм о непривычном для современного молодого человека образе священника и его жизни. Вход свободный, начало в 18:00

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