Рейв в ангаре на Профсоюзной — площадке, которая когда-то была техническим помещением, а сейчас принимает самые громкие ночи города. Никаких лишних декораций — только свет, бетон и музыка. Большая «коробка» для большой ночи. За пульт встанут люди, с которых началась «Берлинская коробка» в Казани: Ilsur Kasa, Фортуна, DNTTSM, Glory и Nitekid. Но сцена будет открыта для всех. Без иерархий и дистанции: любой сможет встать за пульт и сыграть вместе с резидентами. Главная звезда ночи — Ahirzaman. Артист из Дагестана, работающий на стыке нойза, индастриала и экспериментального техно. Его проект «Конец времен» — это сырой, тревожный и физически ощутимый звук, собранный из шума, ломаных ритмов и постиндустриальной эстетики. Ilsur Kasa дал «коробке» жизнь и до сих пор определяет направление. Фортуна исследует границы возможного через живое выступление и звуковой эксперимент. DNTTSM отвечает за музыкальное чутье и актуальность звучания, Glory — за точность, энергию и безупречную подачу, а Nitekid привносит в общую картину сырой андеграундный импульс и индустриальную тяжесть.