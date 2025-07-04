Мероприятие подойдет как для компании, так и для пары. Ты можешь выбрать день, время и любой фильм - по желанию организаторы могут вынести столы и стулья. Стоимость такого формата 2000-3000 руб. в час (уточни при покупке). На киновечер можно прийти и одному: посмотреть по расписанию определенный фильм в определенное время (возможны смещения в зависимости от погоды) - расписание на июль смотри с в прикреплённых фото. Стоимость 500 руб. с человека. Еду и напитки можно приносить любые, без ограничений. Записаться можно через Телеграм или WhatsApp по номеру +79872221884.