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Киновечера в саду

улица Габдуллы Тукая, 84

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от 500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Мероприятие подойдет как для компании, так и для пары. Ты можешь выбрать день, время и любой фильм - по желанию организаторы могут вынести столы и стулья. Стоимость такого формата 2000-3000 руб. в час (уточни при покупке). На киновечер можно прийти и одному: посмотреть по расписанию определенный фильм в определенное время (возможны смещения в зависимости от погоды) - расписание на июль смотри с в прикреплённых фото. Стоимость 500 руб. с человека. Еду и напитки можно приносить любые, без ограничений. Записаться можно через Телеграм или WhatsApp по номеру +79872221884.

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