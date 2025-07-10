Кино под открытым небом вернулось! Этим летом парки Казани снова стали настоящими киноплощадками. Уютные вечера, пледы, попкорн и любимое кино — что может быть лучше? В парке «Крылья советов» покажут фильм «Я шагаю по Москве». Сюжет: Володя работает монтажником в Сибири, в Москве он проездом — его небольшой рассказ, опубликованный в журнале «Юность» вызвал интерес у писателя Воронина, пригласившего Володю на важный разговор. В метро он знакомится с Колей — молодым задорным пареньком, возвращающимся с ночной смены. Володя собирается остановиться у своих друзей, но не знает точно, где находится нужный переулок, Коля предлагает его проводить. На Чистопрудном бульваре Володю кусает оставленная без присмотра собака. Коля приглашает Володю домой, чтобы зашить порванные брюки, знакомит его с семьёй. Вскоре оказывается, что знакомые Володи уехали из Москвы на лето, Володя оставляет вещи у Коли и уходит по делам. Оставшись дома один, Коля надеется выспаться, но неожиданно к нему приходит друг Саша, которого забирают в армию. Саша просит Колю пойти с ним в военкомат, чтобы получить отсрочку от призыва в связи с тем, что Саша сегодня женится на Свете. После военкомата друзья идут в ГУМ, чтобы выбрать жениху новый пиджак. Там они встречают Володю, как раз купившего себе новый костюм, и Коля предлагает вместо пиджака купить невесте подарок. Они идут в магазин пластинок, где работает его знакомая Алёна…