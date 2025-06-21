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Кинопоказы в парках: «Душа» (2020)

Сад Рыбака

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Бесплатно
Возраст 0+
Кино

Про событие

Кино под открытым небом вернулось! Этим летом парки Казани снова стали настоящими киноплощадками. Уютные вечера, пледы, попкорн и любимое кино — что может быть лучше? В эту субботу в Саду Рыбака покажут мультфильм «Душа». Сюжет: Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

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