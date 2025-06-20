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Кинопоказ «Жизнь Чака» (2024)

Родина, улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

640₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сюжет: в жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной. Расписание сеансов: 12:30

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