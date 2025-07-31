Показ чёрной комедии Брюно Дюмона «В тихом омуте». Участники обсудят ленту, модератором процесса выступит режиссёр и музыкант Эркин Газизов. Действие картины разворачивается на севере Франции в начале XX века. Здесь начинают происходить странные вещи — например, пропадают туристы, забредающие в бухту бедной семьи Брефоров. Недалеко от них живёт богатая, но достаточно странная семья ван Петегемов. И те, и те друг друга недолюбливают из-за разных социальных статусов и увлечений: семья Брефоров — каннибалы, а ван Петегемы занимаются кровосмесительством, чтобы сохранить свой капитал. Расследовать странное дело предстоит не менее чудаковатым инспекторам Машану и Малфою. В цену входят билет на выставку, а также чай или кофе.