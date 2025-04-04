Юная американка Сюзи приезжает в Германию обучаться мастерству танца в престижной мюнхенской балетной школе. В ночь приезда её туда почему-то не пустили, но она видела, как из здания выбежала девушка, которая позже в ту же ночь была жестоко убита. На утро недоразумение разрешится, Сюзи примут, и она приступит к занятиям. Девушке придётся жить в пансионате при школе, на ночь её будут поить вином с подмешанным снотворным, но Сюзи всё равно почувствует витающую в воздухе школы угрозу и захочет выяснить, что ей угрожает. Фильм Дарио Ардженто представит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет о причинах культовости этого хоррора и проанализирует его основные художественные особенности.