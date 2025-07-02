Перенос события с 27 июня. Открытый показ документального фильма-повести «Сторона света» в рамках лаборатории «Креативное продюсирование» от Gorizont films и REACTOR. Погрузись в тайны Арктики через документальную кинокартину казанского режиссера Александра Силкина — «Сторона света». А после будет обсуждение фильма вместе с главным продюсером проекта Валерией Маршаловой. За тепло, горячий чай и фильтр будут отвечать друзья из run coffee. Спикер: Валерия Маршалова — генеральный продюсер фильма «Сторона света», руководитель проекта «Стратегия Устойчивого развития Казани 2030 (экология, люди, управление)» Предварительная регистрация обязательна.