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Кинопоказ «Сторона света»

Нижняя палуба у старого здания театра Камала, Вахитовский район

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Перенос события с 27 июня. Открытый показ документального фильма-повести «Сторона света» в рамках лаборатории «Креативное продюсирование» от Gorizont films и REACTOR. Погрузись в тайны Арктики через документальную кинокартину казанского режиссера Александра Силкина — «Сторона света». А после будет обсуждение фильма вместе с главным продюсером проекта Валерией Маршаловой. За тепло, горячий чай и фильтр будут отвечать друзья из run coffee. Спикер: Валерия Маршалова — генеральный продюсер фильма «Сторона света», руководитель проекта «Стратегия Устойчивого развития Казани 2030 (экология, люди, управление)» Предварительная регистрация обязательна.

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