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Кинопоказ «Школа мистера Пингвина» (2024)

Родина, улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

от 330₽ до 480₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Сюжет: учитель английского языка находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не всё так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Расписание сеансов: 10:05 16:10

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