Сюжет: учитель английского языка находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не всё так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Расписание сеансов: 10:05 16:10