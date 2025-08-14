Сюжет аниме рассказывает о юном принце Аситаке, который, убив вепря, оказывается поражен смертельным проклятием. Согласно предсказанию старой знахарки, только он сам способен изменить свою судьбу, и потому отважный воин отправляется в опасное путешествие. Путь приводит его в таинственную страну, где люди под предводительством госпожи Эбоси сражаются с обитателями леса — духами, демонами и гигантскими существами. Среди защитников леса — принцесса Мононоке, повелительница зверей и дочь волчицы. От выбора Аситаки зависит судьба и людей, и духов.