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Кинопоказ «Принцесса Мононоке» (1997)

Киномакс Южный, проспект Победы, 91

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 470₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Сюжет аниме рассказывает о юном принце Аситаке, который, убив вепря, оказывается поражен смертельным проклятием. Согласно предсказанию старой знахарки, только он сам способен изменить свою судьбу, и потому отважный воин отправляется в опасное путешествие. Путь приводит его в таинственную страну, где люди под предводительством госпожи Эбоси сражаются с обитателями леса — духами, демонами и гигантскими существами. Среди защитников леса — принцесса Мононоке, повелительница зверей и дочь волчицы. От выбора Аситаки зависит судьба и людей, и духов.

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