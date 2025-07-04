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Кинопоказ «Питер FM» (2006)

проспект Ямашева, 46

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 690₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

В повторный прокат выходит фильм-символ благополучных нулевых. Маша (Екатерина Федулова) — диджей на питерском радио, Максим (Евгений Цыганов) — молодой архитектор. Она готовится к свадьбе с бывшим одноклассником, он победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Неизвестно, как сложилась бы их судьба, если бы не случай: Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит. Расписание сеансов и список кинотеатров доступны по кнопке «Купить билет»

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