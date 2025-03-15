2054 год. Земляне хотят колонизировать ледяную планету Нифльхейм и посылают на нее Микки Барнса и пилота Тимо. Микки, использованный как «расходный материал», погибает, а его сознание каждый раз переносится в новое тело. Фильм южнокорейского режиссеро Пон Джун-хо — автора фильмов «Паразиты», «Воспоминания об убийстве» и других. В основе сценария — научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7». В главной роли — Роберт Паттинсон.