Показ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша. Его организует киноклуб «Зал №21а». В альманахе из 11 новелл приняли участие актёры, шоумены и музыканты. Герои общаются, спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. В своих разговорах они затрагивают абсолютно разные темы — от катушек Теслы и Парижа 1920-х годов до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы. После каждой новеллы состоится короткое обсуждение. Ведущим вечера станет режиссёр и сценарист Илья Мазунин.