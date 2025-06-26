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Кинопоказ «Кофе и сигареты»

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша. Его организует киноклуб «Зал №21а». В альманахе из 11 новелл приняли участие актёры, шоумены и музыканты. Герои общаются, спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. В своих разговорах они затрагивают абсолютно разные темы — от катушек Теслы и Парижа 1920-х годов до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы. После каждой новеллы состоится короткое обсуждение. Ведущим вечера станет режиссёр и сценарист Илья Мазунин.

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