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Кинопоказ фильма «Ветер крепчает»

проспект Ямашева, 46

Начало:

Завершение:

от 340₽ до 400₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни – прекрасную Наоко. Расписание: 16 января Парк Хаус, 16:35 Республика, 15:35 17 января Парк Хаус, 17:15 Республика, 15:35

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