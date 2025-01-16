Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни – прекрасную Наоко. Расписание: 16 января Парк Хаус, 16:35 Республика, 15:35 17 января Парк Хаус, 17:15 Республика, 15:35