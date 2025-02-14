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Кинопоказ фильма «Титаник»

«Синема 5» в Парк Хаусе, проспект Ямашева, 46

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Картина вышла в 1997 году, главные роли сыграли Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. По сюжету на корабле встречаются парень Джек, выигравший билет на «Титаник», и девушка Роза, отправляющаяся в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Несмотря на обстоятельства и классовые различия, между ними начинается роман. В 1998 году драму выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях — фильм получил 11 из них, включая награду «Лучший фильм». Лента стала рекордсменом по числу полученных «Оскаров» наряду с фильмами «Бен-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля».

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