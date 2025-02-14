Картина вышла в 1997 году, главные роли сыграли Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. По сюжету на корабле встречаются парень Джек, выигравший билет на «Титаник», и девушка Роза, отправляющаяся в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Несмотря на обстоятельства и классовые различия, между ними начинается роман. В 1998 году драму выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях — фильм получил 11 из них, включая награду «Лучший фильм». Лента стала рекордсменом по числу полученных «Оскаров» наряду с фильмами «Бен-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля».