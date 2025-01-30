Лента 1999 года рассказывает о 73-летнем Элвине Стрэйте, живущем с дочерью Роуз в провинциальном городке Лоренс в штате Айова. Он узнает, что у его брата Лайла из штата Висконсин случился инфаркт. Элвин решает поехать к нему, но водительских прав у старика нет, а отправиться на автобусе он не хочет. Поэтому он покупает поддержанную газонокосилку и пытается преодолеть на ней путь протяженностью почти 500 километров. Режиссёр фильма — Дэвид Линч.