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Кинопоказ фильма «Простая история»

Бар «Бункер», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лента 1999 года рассказывает о 73-летнем Элвине Стрэйте, живущем с дочерью Роуз в провинциальном городке Лоренс в штате Айова. Он узнает, что у его брата Лайла из штата Висконсин случился инфаркт. Элвин решает поехать к нему, но водительских прав у старика нет, а отправиться на автобусе он не хочет. Поэтому он покупает поддержанную газонокосилку и пытается преодолеть на ней путь протяженностью почти 500 километров. Режиссёр фильма — Дэвид Линч.

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