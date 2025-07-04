Кинопоказ документалки «Против ветра»
улица Пушкина, 86
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
Некогда зеленая Ногайская степь на севере Дагестана превращается в бескрайнюю пустыню. Простая сельская женщина Гульфира борется с экологической катастрофой, настигшей её родную землю. Бригада, которую она возглавляет, каждую осень отправляется в сердце новой пустыни на несколько месяцев. Ежедневно проходя много километров, они втыкают в сухой песок тонкие прутья в надежде, что кустарник приживется и остановит песок. Выиграет ли Гульфира эту битву со стихией? Устоят ли ногайский народ и земля?
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