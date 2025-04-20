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«Бескомпромиссный Клиффорд Стилл» (2019)

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Погрузись в историю одного из первых американских художников, который стал центральной фигурой нью-йоркской школы абстрактного экспрессионизма. Стиль, у истоков которого стоял Клиффорд Стилл, стал ведущим направлением в искусстве США, начиная с 1940-х годов и до 1960-х, пока его не вытеснили более позитивный, понятный широким массам поп-арт и минимализм. Фильм «Бескомпромиссный Клиффорд Стилл» – это портрет художника, вдохновлённый его несгибаемым характером и пламенеющей живописью. Отдельное место в рассказе о нём занимает уникальный музей Стилла в Денвере, хранящий около 94 процентов его наследия. Фильм представит арт-критик, старший научный сотрудник ГМИИ РТ – Ева Габушева. Спецпоказ фильма в рамках кинофестиваля AMFEST.

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