Погрузись в историю одного из первых американских художников, который стал центральной фигурой нью-йоркской школы абстрактного экспрессионизма. Стиль, у истоков которого стоял Клиффорд Стилл, стал ведущим направлением в искусстве США, начиная с 1940-х годов и до 1960-х, пока его не вытеснили более позитивный, понятный широким массам поп-арт и минимализм. Фильм «Бескомпромиссный Клиффорд Стилл» – это портрет художника, вдохновлённый его несгибаемым характером и пламенеющей живописью. Отдельное место в рассказе о нём занимает уникальный музей Стилла в Денвере, хранящий около 94 процентов его наследия. Фильм представит арт-критик, старший научный сотрудник ГМИИ РТ – Ева Габушева. Спецпоказ фильма в рамках кинофестиваля AMFEST.