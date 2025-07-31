На этот раз в центре внимания — молодое авторское кино из России, Казахстана и Нидерландов. Специальный гость — Айдар Гайнулла, режиссёр фильма «Подснежники». Родом из Казани, бывший музыкант инди-групп HSV и «Чёрный государь», Айдар прошёл путь от видео-арта до авторского кино. После обучения в Московской Школе Нового Кино он занимается режиссурой музыкальных клипов и снимает независимые фильмы. После показа — открытая беседа с режиссёром. Отличный шанс задать вопросы о создании фильма, вдохновении и пути в кино. Вечер ведёт Илья Мазунин — драматург, сценарист. Как всегда, поможет взглянуть на кино нестандартно.