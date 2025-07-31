ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Киноклуб «Зал №21а»

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На этот раз в центре внимания — молодое авторское кино из России, Казахстана и Нидерландов. Специальный гость — Айдар Гайнулла, режиссёр фильма «Подснежники». Родом из Казани, бывший музыкант инди-групп HSV и «Чёрный государь», Айдар прошёл путь от видео-арта до авторского кино. После обучения в Московской Школе Нового Кино он занимается режиссурой музыкальных клипов и снимает независимые фильмы. После показа — открытая беседа с режиссёром. Отличный шанс задать вопросы о создании фильма, вдохновении и пути в кино. Вечер ведёт Илья Мазунин — драматург, сценарист. Как всегда, поможет взглянуть на кино нестандартно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Бег — это свобода
Бег — это свобода

от 450₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

450₽

Лучшее лето
Лучшее лето

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста