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Кино показ «Один дома» (1990)

улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

от 390₽ до 680₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Легендарный новогодний фильм покажут на больших экранах. Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. Точный адрес кинотеатров и расписание уточняй по кнопке «Купить билет».

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