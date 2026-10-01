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Гордость без предубеждения

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Винный клуб, на котором ты отбросишь все стереотипы и будешь нарушать правила. Будешь смотреть на знакомые винные страны немного под другим углом. Португалия — это не только лёгкое Винью Верде, ЮАР — не только Шенен Блан и Пинотаж. Неожиданные сорта, необычные стили и вина, которые могут приятно удивить. В стоимость входит 4 бокала вина, закуски и сомелье

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