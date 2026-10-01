Винный клуб, на котором ты отбросишь все стереотипы и будешь нарушать правила. Будешь смотреть на знакомые винные страны немного под другим углом. Португалия — это не только лёгкое Винью Верде, ЮАР — не только Шенен Блан и Пинотаж. Неожиданные сорта, необычные стили и вина, которые могут приятно удивить. В стоимость входит 4 бокала вина, закуски и сомелье