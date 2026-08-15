ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Фаза (Faza)

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где индустриальная эстетика встречается с новым звуком. Главными артистами вечера станут: PLENKA — представит авторский диджей-сет, построенный вокруг собственного материала Asenssia — выйдет с полноценным лайвом, исполняя свои композиции вживую

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста