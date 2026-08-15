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Ночь, где индустриальная эстетика встречается с новым звуком. Главными артистами вечера станут: PLENKA — представит авторский диджей-сет, построенный вокруг собственного материала Asenssia — выйдет с полноценным лайвом, исполняя свои композиции вживую
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