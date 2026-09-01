Денис Кораблев — московский диджей и продюсер, совладелец и сооснователь виниловых лейблов BodyParts Vinyl / BodyParts Records, Tooloop, Mind series — импринт и входящие в него саб-лейблы, дали миру качественные релизы с участием ведущих представителей сцены. Резидент The Volks и Haze Moscow. В послужном списке бесчисленные выступления как в Gazgolder, событиях от ARMA, Fantomas, Rodnya Studio или берлинском Club der Visionaere. Гость ключевых европейских фестивалей Sunwaves, Mioritmic, Caprises, Electronic Castle, 3SO; российских SIGNAL и OUTLINE. Релизы выходили на Neoteck Music и благотворительных компиляциях Trommel и Playedby; известен он ранее и как участник арт-коллектива ODY arts. Фигура, которая однозначно внесла значимый вклад в развитие электронной сцены страны — больше музыки на Soundcloud артиста и лейбла, где так же множество подкастов Дениса для ведущих международных платформ таких как Trommel, MEOKO, playedby и многое другое. Старт: в 21:00 Билеты на входе: до 23:00 — 800 руб. / после — 1000 руб.