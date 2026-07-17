Ключевой представитель немецкой электронной сцены — D-Nox. Артист с более чем 30-летним опытом, D-Nox известен своими выступлениями на крупнейших мировых фестивалях: Tomorrowland, Love Parade, Ozora, Fusion, ADE, Boom, Rainbow Serpent, а также в культовых клубах WOMB (Токио), Pacha (Ибица), Warung (Бразилия) и многих других. Его гастрольная география охватывает более 70 стран. Это редкая возможность услышать артиста мирового уровня вживую в Казани.