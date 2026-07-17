ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

D-Nox

полуостров Локомотив, яхт-клуб «Призма»

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ключевой представитель немецкой электронной сцены — D-Nox. Артист с более чем 30-летним опытом, D-Nox известен своими выступлениями на крупнейших мировых фестивалях: Tomorrowland, Love Parade, Ozora, Fusion, ADE, Boom, Rainbow Serpent, а также в культовых клубах WOMB (Токио), Pacha (Ибица), Warung (Бразилия) и многих других. Его гастрольная география охватывает более 70 стран. Это редкая возможность услышать артиста мирового уровня вживую в Казани.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста