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Cпецпоказ фильма «Перед рассветом»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лента Ричарда Линклейтера вышла в 1995 году. Фильм получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. У него есть два продолжения — «Перед закатом» и «Перед полуночью». По сюжету молодой американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин. После беседы он убеждает девушку провести вечер и ночь в Вене, и между ними зарождается сильная влюбленность. Мелодраму представит кинокритик Адиля Хайбуллина.

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