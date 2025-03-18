Лента Ричарда Линклейтера вышла в 1995 году. Фильм получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. У него есть два продолжения — «Перед закатом» и «Перед полуночью». По сюжету молодой американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин. После беседы он убеждает девушку провести вечер и ночь в Вене, и между ними зарождается сильная влюбленность. Мелодраму представит кинокритик Адиля Хайбуллина.