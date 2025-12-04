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Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Киномакс-Тандем, проспект Ибрагимова, 56

Начало:

Завершение:

от 520₽ до 570₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной, Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться...

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