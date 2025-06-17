Фильм представят и обсудят кинокритик Адиля Хайбуллина и литературовед Жанна Коновалова. Они проанализируют, как интерпретирован роман Франсуазы Саган в этом фильме и в чём его особенности. Обрати внимание, что фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.