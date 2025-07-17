Арт-показ нового фильма Уэса Андерсона — «Финикийская схема». Новый фильм объединил всё то, чем автор уже успел покорить миллионы зрителей по всему миру, — интеллектуально-провокационный юмор, абсолютное чувство стиля и целую россыпь звёзд высшего сорта. Действие фильма происходит в 1950 году на Ближнем Востоке. Бизнесмен Жа-Жа Корда одним своим желанием способен начинать войны и ронять мировую экономику. После очередного покушения он ненадолго попадает в место, похожее на рай, и решает, что пора позаботиться о наследии. Во-первых, претворить в жизнь план постройки грандиозного проекта в нищей Финикии. Во-вторых, назначить своей единственной наследницей двадцатилетнюю дочку-монашку. Картину представит и обсудит со зрителями драматург, сценарист и автор Telegram-канала «Чак-чак паланик» Дамир Ханифуллин.