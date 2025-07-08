«Киномакс-IMAX» устроит спецпоказ фильма F1. В нём Брэд Питт играет гонщика Сонни Хейса, которого приглашают стать наставником для подающего надежды новичка. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она поговорит об истории создания и особенностях этого громкого масштабного проекта.