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Арт-показ фильма «F1»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Киномакс-IMAX» устроит спецпоказ фильма F1. В нём Брэд Питт играет гонщика Сонни Хейса, которого приглашают стать наставником для подающего надежды новичка. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она поговорит об истории создания и особенностях этого громкого масштабного проекта.

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