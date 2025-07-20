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Кино
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Представят и обсудят фильм со зрителями ведущие подкаста «Кино, что доктор прописал»: клинический психолог и лектор Анастасия Ивашкевич и режиссёр, сценарист Теймур Ибрагимов. Вместе разберёшься, как «Претенденты» играют со зрителем и кто в итоге побеждает.
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