Покажут мафиозную криминальную драму «Босс», а представит фильм кинокритик Адиля Хайбуллина. На примере этой кинокартины она проанализирует, как развивается жанр мафиозного криминального кино в Италии сегодня. Фильм основан на реальной истории Маттео Мессины Денаро — неуловимого мафиози, ловеласа и любителя роскоши, который стал крёстным отцом всемирно известной группировки «Коза ностра». Десятилетиями он находился в бегах, и даже самые успешные секретные службы не могли обнаружить этого гениального преступника. Пока однажды в игру в кошки-мышки не вступает Кателло Палумбо (Тони Сервилло) — бывший мэр, который сам только вышел из тюрьмы. Будучи невероятно остроумным, он затевает рискованную авантюру... Победитель Венецианского кинофестиваля в 2024 году в двух номинациях. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.