ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Арт-показ «Босс»

Киномакс, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Покажут мафиозную криминальную драму «Босс», а представит фильм кинокритик Адиля Хайбуллина. На примере этой кинокартины она проанализирует, как развивается жанр мафиозного криминального кино в Италии сегодня. Фильм основан на реальной истории Маттео Мессины Денаро — неуловимого мафиози, ловеласа и любителя роскоши, который стал крёстным отцом всемирно известной группировки «Коза ностра». Десятилетиями он находился в бегах, и даже самые успешные секретные службы не могли обнаружить этого гениального преступника. Пока однажды в игру в кошки-мышки не вступает Кателло Палумбо (Тони Сервилло) — бывший мэр, который сам только вышел из тюрьмы. Будучи невероятно остроумным, он затевает рискованную авантюру... Победитель Венецианского кинофестиваля в 2024 году в двух номинациях. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Бег — это свобода
Бег — это свобода

от 450₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

450₽

Лучшее лето
Лучшее лето

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста